В Запрудном легковушка изуродовала капот в ДТП

Утром 25 июня в Дальнем Арбеково в Пензе произошло ДТП. Пользователи разместили в Сети фото с места аварии.

Автомобили столкнулись напротив МРЭО ГИБДД, один из них остановился перед пешеходным переходом. Второй виден в нескольких метрах от «зебры». По информации от очевидцев, авария случилась в половине восьмого утра.

Судя по снимкам, у серого легкового автомобиля отечественного производства сильно поврежден капот. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

Официальных данных нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».