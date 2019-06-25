В Запрудном легковушка изуродовала капот в ДТП

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25 июня 2019, 14:36Происшествия
Утром 25 июня в Дальнем Арбеково в Пензе произошло ДТП. Пользователи разместили в Сети фото с места аварии.
Автомобили столкнулись напротив МРЭО ГИБДД, один из них остановился перед пешеходным переходом. Второй виден в нескольких метрах от «зебры». По информации от очевидцев, авария случилась в половине восьмого утра.
Судя по снимкам, у серого легкового автомобиля отечественного производства сильно поврежден капот. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.
Официальных данных нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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