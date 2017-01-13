13 января 2017, 20:04Общество В ЗакСобре выясняли, почему пензенцы предпочитают болеть «на ногах» Как научить жителей Пензенской области ответственно относиться к своему и чужому здоровью, обсудили участники круглого стола в Законодательном Собрании региона. Почему работающие граждане не спешат оформлять больничные листы, и можно ли научить пензенцев правильно расставлять приоритеты?

В погоне за высокой зарплатой и в страхе перед начальством. Пензенцы по-разному объясняют, почему ходят на работу заболевшими и тем самым заражают своих коллег.



Инициатива самих сотрудников или безответственность работодателей - причины, почему работники предпочитают ходить с температурой на работу, а не брать больничный, выясняют представители власти региона. Тем временем, специалисты говорят о последствиях.



«Так называемый перенос болезни на ногах приводит заболевание к тяжелому течению. У нас есть определенный штамм гриппа, которые вызывает дальнейшее развитие пневмонии и, соответственно, летальный исход», - сказала заместитель министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова.

В Пензе на этой неделе зарегистрирован первый смертельный случай, от пневмонии, вызванной гриппом, умер 38-летний мужчина. Известно, что погибший поздно обратился к врачу и не прошел вакцинацию. Всего в Пензенской области прививку от гриппа сделали 47% населения.

«Сейчас уже актуальны меры неспецифической профилактики. Они известны - это ограничительные мероприятия, соблюдения правил личной гигиены и, опять же, по назначению врача необходимо применение противогриппозных средств с профилактической целью», - сказала главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения Пензенской области Джамиля Курмаева.

За прошедшую неделю по области зарегистрировано более 1700 заболевших. Пока уровень эпидпорога ниже контрольного на 43%. Пик заболеваемости ожидается в Пензенской области к концу января.

«Начиная с 20-х чисел декабря, отмечается регистрация лабораторно-подтвержденных по заболеваемости гриппом, в настоящие момент зарегистрировано 142 инфекции. Прогнозируется умеренность интенсивность подъема заболеваемости», - сообщил начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора РФ по Пензенской области Михаил Баев.

По мнению руководителя трудовой инспекции, работодатель не вправе вызывать на работу болеющего сотрудника. Главное, чтобы трудовые отношения были официальными.



«Если не заключаются трудовые договора, которые являются базисом всего, всех отношений, конечно нужно непременно обращаться в государственную инспекцию труда Пензенской области, придти на прием, мы примем заявление, рассмотрим, почему не заключаются трудовые договора. Через призму трудовых отношений все вытекает - это и социальные пособия женщинам по беременности, больничные листы», - сказал руководитель государственной инспекции труда по Пензенской области Валерий Сироткин.

За прошлый год более 2000 граждан заключили трудовой договор с работодателем, как раз по требованию инспекции. В Пензенской области также проходят месячники по борьбе с нелегальной занятостью. Тем же, кто трудоустроен официально, остается задуматься, стоит ли рисковать своим и чужим здоровьем, выходя на работу с температурой.

Общество

просмотров 1026