02 июня 2017, 15:26Общество В ЗакСобре Пензенской области обсудили проект «Десятилетие детства» С 2018 года в России стартует проект «Десятилетие детства». Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. В документе говорится о том, что заботу о детях государство считает одной из основных задач и подразумевает разработку предложений по определению приоритетных направлений госполитики в интересах детей. Пути реализации указа президента обсудили в региональном Законодательном Собрании. Депутат Государственной Думы России Леонид Левин провел встречу с уполномоченным по правам ребенка в регионе Еленой Столяровой.

Период с 2018-го по 2028 год в стране станет «Десятилетием детства». Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. Глава государства поручил правительству в трехмесячный срок разработать план его реализации до 2020 года.

Как сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова, что при создании программы будут приниматься во внимание опыты и особенности регионов России.

«Хочется, чтобы эта программа была выстроена на трех принципах. Первое — это то, что защита прав ребенка не рассматривается отдельно от защиты прав семьи. Во-вторых, всегда нужно быть на шаг впереди, чтобы избежать негативных явлений, которые сегодня происходят. Также хочется, чтобы за цифрами, отчетами и статистикой всегда видели глаза ребенка, чтобы за конкретными историями могли увидеть систему», - отметила она.

Предложения, с чего необходимо начать «Десятилетие детства» в Пензенской области, уже есть. Уполномоченный по правам ребенка в регионе Елена Столярова озвучила их на встрече с депутатом Государственной Думы Леонидом Левиным. По мнению детского омбудсмена, одна из болевых точек на сегодняшний день - занятость детей и подростков в неучебное время. Обеспечить ее в должном объеме могли бы учреждения дополнительного образования, однако во многих из них нет соответствующей материальной базы и необходимого оборудования.

«Если будет альтернатива, где дети будут заняты, и где будет очень хорошая база, где будет очень хорошее оборудование, в частности, музыкальные школы, куда необходимо поставить новые музыкальные инструменты. Это технические школы, различные кружки, куда тоже можно поставить оборудование, художественные школы. Сегодня, особенно многодетным семьям, очень сложно купить, например, скрипку, которая стоит четыре тысячи рублей и более», - сказала Елена Столярова.

Еще один не менее важный вопрос - состояние детских оздоровительных лагерей. Чтобы обеспечить детям качественный отдых и гарантировать их безопасность, необходима масштабная работа по капитальному ремонту и реконструкции лагерей.



«С министром образования посетили лагерь «Белка». Огромная работа была проведена «Сельской здравницей», они 4,5 миллионов вложили в столовую весной. Заехали в еще один лагерь, который мы хотим сделать круглогодичным. Губернатор в этом году 10 миллионов выделил. Мне кажется, можно подумать на федеральном уровне отдельную программу поддержки лагерей с точки зрения материально-технической базы», - рассказал заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.



«Конечно, сначала должно быть завершено формирование самой программы, выработка принципов - то, что поручено правительством. Но у нас есть возможность повлиять на ее конечный план и уже дальше добиваться ее полноценного финансирования», - заявил депутат Госдумы Леонид Левин.

По словам народного избранника, все предложения Пензенской области, касающиеся реализации проекта «Десятилетие детства», обязательно рассмотрят. Планируется, что разработка федеральной программы на ближайшие три года будет завершена в августе.

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