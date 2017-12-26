26 декабря 2017, 12:39Общество В ЗакСобре наградили победителей регионального фотоконкурса В Законодательном Собрании Пензенской области награди победителей фотоконкурса «География Сурского края-2017».

Перед награждением для всех собравшихся была организована фотовыставка «География Сурского края», которая расположилась в холле ЗакСобра. Выставка состоит из 30 работ победителей регионального фотоконкурса.

Конкурс проходил в шестой раз и был посвящен Году экологии. Прием работ осуществлялся организаторами по шести номинациям в разных возрастных группах, всего поступило свыше 600 работ. Самому юному участнику – 8 лет, самому взрослому – 81 год.

«При судействе поступивших на конкурс фотографий, в основном, учитывалось то, насколько автор показывает красоту и неповторимость Пензенской области, как выражает в своих работах необходимость бережного отношения к природе и экологии региона, сохранения его культуры и самобытности, но в то же время важна оригинальность», - отметил председатель жюри Олег Авдеев.

Фотовыставка (0+) будет работать в Законодательном Собрании в течении месяца, после чего она продолжит свою работу в литературном музее, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

просмотров 95

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/nagrazhdeny_pobediteli_fotokonkursa_geografiya_surskogo_kraya_2017/

Новости по теме: