В ЗакСобре наградили победителей регионального фотоконкурса

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26 декабря 2017, 12:39Общество
В Законодательном Собрании Пензенской области награди победителей фотоконкурса «География Сурского края-2017».
Перед награждением для всех собравшихся была организована фотовыставка «География Сурского края», которая расположилась в холле ЗакСобра. Выставка состоит из 30 работ победителей регионального фотоконкурса.
Конкурс проходил в шестой раз и был посвящен Году экологии. Прием работ осуществлялся организаторами по шести номинациям в разных возрастных группах, всего поступило свыше 600 работ. Самому юному участнику – 8 лет, самому взрослому – 81 год.
«При судействе поступивших на конкурс фотографий, в основном, учитывалось то, насколько автор показывает красоту и неповторимость Пензенской области, как выражает в своих работах необходимость бережного отношения к природе и экологии региона, сохранения его культуры и самобытности, но в то же время важна оригинальность», - отметил председатель жюри Олег Авдеев.
Фотовыставка (0+) будет работать в Законодательном Собрании в течении месяца, после чего она продолжит свою работу в литературном музее, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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