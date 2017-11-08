В Пензе в заброшенном помещении вспыхнул пожар

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08 ноября 2017, 19:23Происшествия
Один человек пострадал, еще двое отделались испугом. 7 ноября вечером в Пензе на улице Минской вспыхнул пожар в жилом доме. Возгорание произошло в заброшенном помещении, которое располагается на нулевом этаже девятиэтажки.
О том, что на нулевом этаже дома №24 по улице Минской случился пожар, местным жителям еще долго будет напоминать запах гари. Огонь мог распространиться и дальше, но бдительные пензенцы вовремя заметили черные клубы дыма и вызвали пожарных.
«Незамедлительно к месту возгорания были направлены три пожарных расчета из специализированной части. В кратчайшие сроки они справились с возгоранием в подвальном помещении и спасли трех человек», - сообщила начальник группы информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.
По словам местных жителей, в подвале раньше располагался подростковый клуб, который в последнее время облюбовали люди без определенного места жительства. Холодным осенним вечером бродяги, видимо, решили погреться, и развели костер из мусора.
Люди говорят, что с этой проблемой они не раз обращались в различные инстанции, однако дверь в подвальное помещение по-прежнему не заперта.
По факту возгорания специалисты проводят проверку и устанавливают причины произошедшего.
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