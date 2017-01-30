В заброшенном доме на ул. Леонова нашли тело пропавшего пензенца

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30 января 2017, 16:01Происшествия
В Пензе на ул. Леонова нашли тело 41-летнего мужчины, которого разыскивали родственники.
Как сообщила ИА «Пенза-Пресс» старший помощник руководителя СУ СКР Людмила Фомина, мужчина ушел из дома 25 января. По предварительной информации, в заброшенном здании на ул. Леонова он проводил время с приятелями, однако, когда те ушли домой, он остался.
«На теле погибшего следов телесных повреждений не обнаружено. По результатам судмедэспертизы, он скончался от переохлаждения», - отметила собеседница агентства.
Проводится доследственная проверка.
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