30 января 2017, 16:01Происшествия В заброшенном доме на ул. Леонова нашли тело пропавшего пензенца В Пензе на ул. Леонова нашли тело 41-летнего мужчины, которого разыскивали родственники.

Как сообщила ИА «Пенза-Пресс» старший помощник руководителя СУ СКР Людмила Фомина, мужчина ушел из дома 25 января. По предварительной информации, в заброшенном здании на ул. Леонова он проводил время с приятелями, однако, когда те ушли домой, он остался.

«На теле погибшего следов телесных повреждений не обнаружено. По результатам судмедэспертизы, он скончался от переохлаждения», - отметила собеседница агентства.

Проводится доследственная проверка.

Происшествия

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