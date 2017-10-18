18 октября 2017, 19:05Общество В Юго-Западном микрорайоне Пензы установят 65 уличных фонарей В Пензе продолжается реализация областной программы по развитию сети уличного освещения. До конца декабря подрядные организации установят на городских улицах более 700 световых опор. На эти цели выделено 17 миллионов рублей. В 2017 году в списке наиболее проблемных участков оказался и Юго-Западный микрорайон, расположенный на выезде из Пензы в сторону Тамбова. Фонарей там не было более десяти лет.

Жители Юго-Западного микрорайона в ожидании «светлого будущего». Подрядная организация занимается монтажом световых опор и ламп освещения. Всего до конца месяца здесь будет установлено 65 светоточек.

«Количество населения увеличивается с каждым годом, но условий для проживания, к сожалению, нет, поэтому мы в первую очередь приняли решение сделать уличное освещение», - пояснил начальник управления ЖКХ Пензы Андрей Гришин.

Страшно местным жителям за собственные жизни и сохранность имущества. Владимир Шумилов живет в Юго-Западном микрорайоне восемь лет. Говорит, что за это время было ограблено несколько соседних домов. Как правило, воры орудовали под покровом ночи. По мнению мужчины, на совершение преступлений злоумышленников толкало именно полное отсутствие уличного освещения. С наступлением темноты единственный источник света - фары изредка проезжающих автомобилей.

«На Булгакова вечером 30 тысяч забрали у человека, потому что там темно и не видно ничего. Сейчас освещение стало лучше», - сказал он.

Чтобы хоть как-то обезопасить территорию, Владимир вместе с ближайшими соседями в 2016 году установили на улице два фонаря за собственный счет. Признается, что жить стало спокойнее, да и обходить огромные лужи теперь не составляет труда.

После того, как подрядчики завершат монтаж освещения в Юго-Западном микрорайоне, их ждут еще более десятка улиц областного центра. Из 17 миллионов, выделенных на реализацию программы, пока освоена только четверть суммы.

Общество

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