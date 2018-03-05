Стало известно, где в Пензе откроют дополнительные ясельные группы

В Пензенской области запланирована «Ясельная революция». В течение двух лет в регионе будут созданы дополнительные места для детей в возврате от двух месяцев до трех лет. Реализацию нового проекта обсудили в ходе оперативного совещания.

Около 700 миллионов рублей из областного и федерального бюджетов собираются направить на создание в регионе дополнительных ясельных мест для детей - от двух месяцев до трех лет. На выделенные средства запланировано строительство новых объектов, капитальный ремонт и реконструкция ряда дошкольных учреждений.

«Мы планируем расширение детских садов: в селе Засечное, микрорайоне Шуист и Неверкинском районе», - сказал министр образования Пензенской области Александр Воронков.

Проект открытия новых ясельных групп реализуется в рамках поручения президента России, поставившего задачу оперативно решить в регионах страны проблему с очередями в дошкольных учреждениях. Иван Белозерцев потребовал от ответственных лиц заранее детально проработать вопросы, связанные с выделением земельных участков под строительство и разработкой проектно-сметной документации.

«Мы должны подготовить качественную документацию и сделать это оперативно, для того чтобы вовремя получить федеральные средства, и сдать объект вовремя и в хорошем качестве», - поручил Иван Белозерцев.

Запланировано, что на выделенные средства будет создано порядка 800 новых мест в ясельных группах.