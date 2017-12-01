В выходные пензенских водителей проверят на трезвость

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01 декабря 2017, 14:03Общество
В Пензенской области с 1 по 3 декабря инспекторы проверят автолюбителей на трезвость.
«Акция направлена на предотвращение аварий с участием водителей в нетрезвом состоянии. В ходе мероприятия водители будут проходить медицинское освидетельствование», - сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД России.
При виде нетрезвого водителя за рулем необходимо сообщить об этом в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 8 (8412) 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 59-90-05 или 02. Позвонив, нужно назвать марку, цвет, регистрационный знак (по возможности) и направление движения, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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