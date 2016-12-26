В выходные пензенцы помогали инспекторам искать пьяных лихачей

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26 декабря 2016, 15:32Общество
Сотрудники УГИБДД по Пензенской области подвели итоги профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель».
По итогам проверок за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии задержали 40 водителей. Из них об 10 случаях правонарушений сообщили горожане, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Основная задача мероприятий — обеспечение безопасности дорожного движения, предупреждение ДТП по вине пьяных водителей.
Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством в состоянии опьянения без уголовно наказуемого деяния влечет наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.
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