26 декабря 2016, 15:32Общество В выходные пензенцы помогали инспекторам искать пьяных лихачей Сотрудники УГИБДД по Пензенской области подвели итоги профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель».

По итогам проверок за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии задержали 40 водителей. Из них об 10 случаях правонарушений сообщили горожане, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Основная задача мероприятий — обеспечение безопасности дорожного движения, предупреждение ДТП по вине пьяных водителей.

Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством в состоянии опьянения без уголовно наказуемого деяния влечет наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

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