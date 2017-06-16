В выходные пензенцев ожидает гроза

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16 июня 2017, 16:03Общество
Главное управление МЧС России по Пензенской области опубликовало оперативный прогноз на 17 июня.
По данным пресс-службы ведомства, в субботу в большинстве районов пройдет кратковременный дождь, есть вероятность грозы.
Температура днем прогреется до +19 градусов, ночью она составит максимум +11. Ночью ветер будет юго-западным, днем - северо-западным (7-12 м/сек).
По данным Гидрометцентра, в Пензенской области, как и в большинстве регионов ПФО, сохранится желтый уровень опасности [погода потенциально опасна], сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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