В выходные инспекторы будут проверять пензенских автолюбителей

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17 ноября 2017, 17:37Общество
Сотрудники Госавтоинспекции в Пензенской области с 17 по 19 ноября проведут мероприятия по предупреждению аварий с участием нетрезвых водителей, пишет ИА «Пенза-Пресс».
В ходе проверок полицейские будут останавливать автомобили для установления признаков нахождения водителя в состоянии опьянения с последующим медицинским освидетельствованием, сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД России по пензенской области.
«Если вы видите за рулем нетрезвого водителя, сообщить об этом по телефонам 8 (8412) 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 59-90-05 или 02. Позвонив, нужно назвать марку, цвет, регистрационный знак машины и направление движения», - призывает Госавтоинспекция граждан.
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