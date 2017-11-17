17 ноября 2017, 17:37Общество В выходные инспекторы будут проверять пензенских автолюбителей Сотрудники Госавтоинспекции в Пензенской области с 17 по 19 ноября проведут мероприятия по предупреждению аварий с участием нетрезвых водителей, пишет ИА «Пенза-Пресс».

В ходе проверок полицейские будут останавливать автомобили для установления признаков нахождения водителя в состоянии опьянения с последующим медицинским освидетельствованием, сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД России по пензенской области.

«Если вы видите за рулем нетрезвого водителя, сообщить об этом по телефонам 8 (8412) 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 59-90-05 или 02. Позвонив, нужно назвать марку, цвет, регистрационный знак машины и направление движения», - призывает Госавтоинспекция граждан.

Общество

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