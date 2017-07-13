В вузах введут новую форму военной подготовки

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13 июля 2017, 15:07Образование
Студенты во время обучения в вузах смогут пройти подготовку по военно-учетным специальностям. С инициативой организации специальных курсов выступили федеральный Минобр и Министерство обороны России.
Главное отличие от традиционной военной кафедры заключается в том, что выпускники, окончив курсы, не станут офицерами, а получат военные специальности рядового или сержантского состава. Кроме того, им предоставят право решать, поступать на военную службу или заключать контракт о зачислении в активный резерв.
Молодым людям, отдавшим предпочтение второму варианту, не придется проходить постоянную военную службу. Однако один раз в год они будут обязаны проходить военные сборы. За нахождение в резерве для выпускников спецкурсов предусмотрены денежные выплаты, сообщают «Известия».
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