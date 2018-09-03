В восьми магазинах Пензы торговали алкоголем в День знаний

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03 сентября 2018, 13:04Общество
В Пензе 1 сентября была запрещена продажа алкоголя, однако не во всех торговых точках соблюдали закон.
В каждом районе города были созданы оперативные группы при участии сотрудников полиции, которые проверяли, продают ли спиртное в День знаний. Они обошли 113 магазинов, нарушения выявили в восьми: на ул. Пушанина, Циолковского, 65 лет Победы, Зеленодольской, Ново-Казанская, Антонова, Кижеватова.
На всех нарушителей были составлены протоколы по ст. 14.2. КоАП РФ. В пресс-службе мэрии отмечают, что практика введения ограничительных мер в детские праздники привела к значительному снижению числа нарушений закона.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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