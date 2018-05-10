В Военном городке нашли мертвого пензенца

9 мая в 23.40 в поисково-спасательную службу поступило сообщение из отдела полиции о том, что пожилой пензенец долгое время не выходит из квартиры. На звонки в дверь он не реагировал.

Спасатели прибыли на место и вскрыли входную дверь в присутствии сотрудников правоохранительных органов. В квартире они нашли пенсионера мертвым, сообщает пресс-служба Пензенского пожарно-спасательного центра.

В настоящее время выясняются причины смерти пожилого мужчины, пишет ИА «Пенза-Пресс».