В «Воейкове» готовятся открыть музей спорта Пензенской области

Мечта многих жителей региона, увлеченных физкультурой и спортом, вот-вот осуществиться. Во дворце единоборств «Воейков» готовится к открытию областного музей спорта. Работы по монтажу экспозиции вышли на финишную прямую.

Более 200 квадратных метров и полтысячи экспонатов. Таковы масштабы будущей выставки. В двух залах разместят предметы из Государственного музея спорта. Одни экспонаты посвящены истории ГТО, другие - развитию футбола в России. Многие из них уникальны. К примеру, золотой мяч Льва Яшина. Его именитый вратарь получил в 1963-м. А рядом - игровая форма Игоря Акинфеева, героя уже нашего времени. Как обещают организаторы выставки, экскурсия будет построена на интересных фактах из истории спорта. Одна из них - о первом олимпийском «золоте» советского футбола в Мельбурне в 1956 году. В то время правила были жесткими - играли без замен.

«Футболист Тищенко получил серьезную травму с переломом ключицы, замену не предусматривали, и он играл с ним до конца. С его подачи был забит один из победных голов», - рассказала ведущий специалист Государственного музея спорта Рита Зеленая.

Среди интересных экспонатов - кожаные мячи. Один из них - раритет, он был изготовлен в 30-е годы прошлого столетия. Рядом - современные. Одним играли на групповом этапе российского мундиаля, а другим - в серии плей-офф. Экспозицию также составят фотографии, спортивная символика и инвентарь, награды разных лет. По мнению организаторов выставки, интерес у посетителей вызовут не только экспонаты, но и интерьер. В особом стиле будет оформлен потолок третьего зала, посвященного истории Пензенской области.

«Верх зала музейного будет украшен пространственными инсталляциями, которые будут изображать гимнастику в пируэте, футболиста, хоккеиста и прыгуна в воду. Они помогут создать тут художественный образ, который является воплощением спортивных достижений региона», - рассказала заместитель директора Пензенского государственного краеведческого музея Надежда Кныш.

Выставка станет настоящим подарком всем любителям спорта и активного образа жизни. Кроме того, как считают специалисты, она послужит хорошим стимулом для начала занятий спортом.

«Думаю, что это очень серьезная работа по воспитанию молодежи и пропаганде физкультуры и спорта, которая реально покажет то, что было в прошлом, и к каким высотам мы стремимся», - отметил министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

Открытие музея намечено на 25 декабря (0+). В этот же день во дворце единоборств планируют провести бал олимпийцев. Так что у пришедших на открытие музея горожан будет возможность пообщаться и с именитыми пензенскими спортсменами.