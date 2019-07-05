В ВХЛ изменятся правила

Среди команд, которые будут бороться за победу в ВХЛ, одна команда представляет Узбекистан, две - Китай, три клуба - Казахстан. Самое большое представительство - у России: 26 коллективов, среди которых - и пензенский "Дизель".

В следующем сезоне в лиге появятся четыре новичка: тверское "Динамо", нижегородское "Торпедо-Горький", а также "Номад" из Нур-Султана и

"Хумо" из Ташкента. Из-за расширения ВХЛ команды теперь разделят на две конференции и четыре дивизиона с учетом их географического расположения.

Всего в регулярном чемпионате клубы проведут по 52 матча. Также стало известно и расписание игр в сезоне 2019-2020. Для "Дизеля" турнир стартует 6 сентября выездным матчем против одного из дебютантов - "Торпедо" из Нижнего Новгорода. Первый домашний матч дружина Алексея Ваулина проведет 17-го сентября. Соперником желто-синих станет пекинский ОРДЖИ.

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