В Веселовке открыли новый детский сад с яслями

В Пензе на улице Зеленодольской открыли филиал детского сада №59. В новом учреждении работает ясельная группа. Ликвидировать очередь в детские сады для самых маленьких поручил президент России Владимир Путин. В областном центре за счет средств федерального и регионального бюджетов ведется работа по созданию свыше 400 дополнительных мест.

Праздник не только для детей, но и для взрослых. В новом детском садике жители развивающегося микрорайона Веселовка нуждались давно. Филиал «Ветерок» детсада №59 на 102 места возвели после обращения родителей к главе региона.

«Все дети, желающие поступить в детсад - получили места», - рассказала заведующая Татьяна Горшкова.

«Возила внучку в детский сад Окружную. Пока ребенка оденешь, соберешь, довезешь - уже капризы. Вот уже два дня она ходит в новый садик, все в восторге», - поделилась бабушка воспитанницы детского сада Елена Савицкая.

Детский сад полностью укомплектован. Ребята играют и обучаются под присмотром квалифицированных воспитателей. К ним обратился губернатор Иван Белозерцев.

«Я убедительно прошу, чтобы вы сделали все, чтобы детям здесь было комфортно, чтобы государственный стандарт образования и его требования были выполнены», - подчеркнул губернатор Иван Белозерцев.

Пожалуй, самая большая ответственность лежит на плечах Натальи Кувшиновой. Воспитатель отвечает за самых маленьких - полуторагодовалых и двухлетних ребятишек.

«За маленькими детьми нужно в несколько раз внимательнее следить. Каждый ребенок – индивидуален, кто-то более раскрепощенный, а кто-то застенчивый», - рассказала она.

В ближайшие два года в Пензе планируют ликвидировать очередь для малышей от двух месяцев до трех лет. Ясельные группы откроют во вновь возведенных детских садах и в пристроях к уже функционирующим.