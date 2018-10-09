В Веселовке открыли новый детский сад с яслями

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09 октября 2018, 19:18Общество
В Пензе на улице Зеленодольской открыли филиал детского сада №59. В новом учреждении работает ясельная группа. Ликвидировать очередь в детские сады для самых маленьких поручил президент России Владимир Путин. В областном центре за счет средств федерального и регионального бюджетов ведется работа по созданию свыше 400 дополнительных мест.
Праздник не только для детей, но и для взрослых. В новом детском садике жители развивающегося микрорайона Веселовка нуждались давно. Филиал «Ветерок» детсада №59 на 102 места возвели после обращения родителей к главе региона.
«Все дети, желающие поступить в детсад - получили места», - рассказала заведующая Татьяна Горшкова.
«Возила внучку в детский сад Окружную. Пока ребенка оденешь, соберешь, довезешь - уже капризы. Вот уже два дня она ходит в новый садик, все в восторге», - поделилась бабушка воспитанницы детского сада Елена Савицкая.
Детский сад полностью укомплектован. Ребята играют и обучаются под присмотром квалифицированных воспитателей. К ним обратился губернатор Иван Белозерцев.
«Я убедительно прошу, чтобы вы сделали все, чтобы детям здесь было комфортно, чтобы государственный стандарт образования и его требования были выполнены», - подчеркнул губернатор Иван Белозерцев.
Пожалуй, самая большая ответственность лежит на плечах Натальи Кувшиновой. Воспитатель отвечает за самых маленьких - полуторагодовалых и двухлетних ребятишек.
«За маленькими детьми нужно в несколько раз внимательнее следить. Каждый ребенок – индивидуален, кто-то более раскрепощенный, а кто-то застенчивый», - рассказала она.
В ближайшие два года в Пензе планируют ликвидировать очередь для малышей от двух месяцев до трех лет. Ясельные группы откроют во вновь возведенных детских садах и в пристроях к уже функционирующим.
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