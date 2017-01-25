25 января 2017, 15:29Криминал В Верхнем Ломове в порыве ревности мужчина пытался задушить возлюбленную 43-летнего жителя села Верхний Ломов Пензенской области будут судить за незаконное проникновении в жилище и угрозу убийством.

Установлено, что ночью мужчина пришел к своей бывшей сожительнице. Возле дома он понял, что она не одна, поскольку услышал разговор, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Приревновав женщину, бывший сожитель набросился на нее.

«Схватил потерпевшую руками за шею и начал душить, угрожая что убьет ее. В это время гость дамы, воспользовавшись случаем, с места происшествия сбежал. Осознав последствия своих действий, обвиняемый прекратил противоправное деяние», - пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.

Дело по данному факту направлено в суд.

Криминал

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