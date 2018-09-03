В Верхнем Ломове открыли корпус новой школы

День знаний в 2018 году стал для жителей села Верхнего Ломова Пензенской области особенным. Там состоялось открытие нового корпуса школы, в которой будут учиться дети из трех населенных пунктов. Кроме того, к 1 Сентября было отремонтировано и старое здание учебного учреждения.

Открытие нового корпуса школы - важное событие не только для учеников, но и для родителей. Многие из них получали знания в старом здании верхнеломовской школы. За своих детей мамы и папы безгранично рады, ведь им предстоит учиться в условиях, соответствующих всем современным стандартам образования.

«Удобное размещение кабинетов и в них приятно заниматься, все оборудовано», - рассказал житель села Верхний Ломов Вячеслав Бурцев.

На открытие нового корпуса школы в Верхний Ломов приехали представители региональной власти, а также люди, которые принимали непосредственное участие в его строительстве.

Новое здание верхнеломовской школы рассчитано на 150 учебных мест. На строительство корпуса направлено 150 миллионов рублей. Из них две трети - средства федерального бюджета.

«В корпусе - 15 учебных кабинетов, спортивный зал, новая столовая, медицинский блок - в общем, все необходимое, что должно быть в школе. Она оборудована по последнему слову техники», - сказала директор средней школы села Верхний Ломов Лариса Тетюшева.

Татьяна Скворцова работает в этой школе более 40 лет. В 2018 году она приветствовала за партами первоклашек в 30 раз. Ее класс будет располагаться в старом здании, однако после ремонта оно не уступает новому школьному корпусу.

«Гордимся такой красивой, современной школой. Мы остаемся в старом здании, но не жалеем об этом, у нас везде - интерактивные доски и компьютеры», - рассказала она.

Строители, которые возводили новый корпус школы, были удостоены благодарностей губернатора Пензенской области.