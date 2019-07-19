В Верхней Елюзани начали строить амбулаторию

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19 июля 2019, 15:37Общество
В селе Верхняя Елюзань Пензенской области приступили к строительству врачебной амбулатории. Учреждение планируют сдать в эксплуатацию в октябре.
Всего на строительство из федерального, регионального и местного бюджетов выделили около 10 млн рублей, сообщает пресс-центр облправительства.
В новом здании разместятся кабинеты врача-педиатра, врача общей практики с возможностью диагностики (УЗИ/ЭКГ) и взятию крови на анализы, кабинет восстановительного лечения (ЛФК малых групп, физиотерапия), смотровые, процедурные и перевязочные, комната персонала, а также подсобные помещения. В амбулатории предусмотрена и своя автономная котельная.
«Внутренняя отделка здания будет соответствовать современным стандартам. Полы – керамо-гранитная плитка, потолки – натяжные и подвесные. Для инвалидов будет установлен пандус», - рассказал главный врач Городищенской районной больницы Алексей Каргин, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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