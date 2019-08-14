В Верхней Елюзани к концу года планируют установить новую амбулаторию

В селе Верхняя Елюзань Городищенского района Пензенской области на глазах у местных жителей выросло новое здание будущей амбулатории. Строительство идет полным ходом, подрядчик укладывается в сроки.

Немалая часть рабочих начала делать кровлю, но и внизу еще есть чем заняться. Например, утеплением наружных стен, внутри нужно закончить с системой вентиляции, ждут своей очереди и отделочные работы. В основном, уже вполне понятно, как будет выглядеть новая амбулатория в Верхней Елюзани.

«Крыша, скорее всего, будет готова к концу следующей недели, потому что на данный момент работают специалисты по фасадным работам. Внутри вентиляционщики, электрики и штукатурщики почти все сделали», - рассказал глава администрации Верхнеелюзанского сельсовета Рушан Сежапов.

Если в населенном пункте проживает меньше 2000 человек, они могут рассчитывать на фельдшерско-акушерский пункт. И таких в области, по планам минздрава, в 2019 году появится ровно десять. Численность населения Верхней Елюзани - больше 3000, поэтому им положена новая амбулатория. Ее строят там же, где была старая.

«Предыдущая простояла свыше 100 лет. Ее разрушили в начале 2019 года, и в настоящий момент строят новую современную амбулаторию, чтобы населению было удобно посещать врачей и медработников», - рассказала главный врач городищенской районной больницы Алексей Каргин.

Кабинет педиатра, перевязочная, процедурная - в амбулатории появится весь стандартный набор отделений и даже сверх того. Проектом предусмотрены отдельные кабинеты для приема врачей узких специальностей, которые будут приезжать в село из районного и областного центров.

Такая приятная для местных жителей стройка стала возможной по инициативе региональных властей. Открытия амбулатории в селе ждут уже в конце 2019 года.