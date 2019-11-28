В Васильевке труп избитого мужчины прятали в хозяйственной яме

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28 ноября 2019, 18:06Криминал
28 ноября 2019, 19:42В Пензе пройдет концерт, посвященный 90-летию Александры Пахмутовой
28 ноября 2019, 19:37К 75-летию Победы в Кузнецке издадут книгу о жизни города во время войны
28 ноября 2019, 19:33На брифинге «Пенза-Пресс» обсудили вопросы производительности труда
28 ноября 2019, 19:29В Центре культуры и досуга для пензенских мам организовали праздник
28 ноября 2019, 19:26Пензенские социальные службы ищут бездомных для оказания помощи
28 ноября 2019, 19:21Пензенские общественники провели рейд «Безопасная дорога в школу»
28 ноября 2019, 19:18В Пензе УФАС направит иск об отзыве выданных мэрией свидетельств на перевозку
28 ноября 2019, 19:12В ДС «Сура» пловцы со всей страны сразятся за путевку на чемпионат мира