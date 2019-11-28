28 ноября 2019, 18:06Криминал

В Васильевке труп избитого мужчины прятали в хозяйственной яме

Криминал
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Источник фотографии: Фотографии предоставлены пресс-службой СУ СК РФ по Пензенской области

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