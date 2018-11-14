В Вадинском районе завершилось строительство птицеводческой площадки

Вадинский район станет одним из центров производства мяса индейки в Пензенской области. На территории Каргалейского и Ягановского сельсоветов завершилось строительство новой птицеводческой площадки. Она рассчитана на полтора миллиона посадочных мест и позволит ежегодно производить около 35 тонн готовой продукции.

Пока в помещении новой птицеводческой площадки в Вадинском районе царит тишина, однако всего через неделю все изменится. Помещение будет продезинфицировано, на пол постелют солому, а 22 ноября там поселят более 260 тысяч птенцов. Новая площадка предназначена для подращивания индейки. Она состоит из восьми корпусов, оснащена автоматическими системами кормления и поения. Это позволит управлять птичником всего одному оператору. Для пернатых составлены семь сбалансированных рационов питания.

В ближайшие несколько лет там планируют запустить еще три площадки подращивания и шесть - для откорма индейки стоимостью более четырех миллиардов рублей. Их появление позволит создать в районе 150 дополнительных рабочих мест. В год там будут производить 34 миллиона тонн готовой продукции.

«Отличные площадки, все компьютеризировано, обеспечено отоплением, водой и электроэнергией. Это реальный и видимый результат того, что в регионе используются самые современные технологии сельского хозяйства», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

В ходе рабочей поездки в Вадинский район глава региона посетил местный дом культуры. Он был построен в 1967 году. В 2017 в здании начался ремонт, который сейчас практически завершен. Осталось установить стулья в большом зале. В классах педагоги уже занимаются с детьми, работают ветеранские клубы. Торжественную церемонию открытия пообещали провести до конца ноября (0+).

Также губернатор провел личный прием граждан. Первым к главе региона обратился житель Вадинска Александр Драгунихин. Он попросил восстановить плотину на реке Вад. Ежегодно жители самостоятельно возводят запруду, но каждую весну ее смывает. Строительства капитальной плотины они добиваются более десяти лет.

«Пришлем специалистов, они посмотрят и решат, что нужно сделать, чтобы не было угрозы срыва и подтопления в случае, если произойдут какие-то форс-мажорные обстоятельства», - сказал губернатор.

Не обошлось и без вопросов, касающихся состояния дорог. Жительница села Татарская Лака Валентина Шутова сообщила, что в 2016 году им отремонтировали проезжую часть щебенкой низкого качества. Она режет колеса проезжающих автомобилей. Кроме того, от дороги в сухую погоду постоянно поднимается пыль.

«Это, наверно, иссинский щебень. Обязательно посмотрим в 2019 году», - ответил глава региона.

Также вадинцев интересовали вопросы получения жилья молодыми семьями и качество медицинской помощи на территории района.