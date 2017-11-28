28 ноября 2017, 13:33Общество В Вадинском районе заблокируют сайт о способах ухода от налогов Сотрудники прокуратуры Вадинского района Пензенской области проверили исполнение налогового законодательства.

«В ходе проверки сотрудники прокуратуры Вадинского района в интернете нашли сайт с информацией о способах уклонения от уплаты налогов, которая побуждает пользователей к совершению противоправных действий, за которые предусмотрена уголовная ответственность», - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По результатам проверки в Вадинский районный суд направлено заявление о признании этой информации запрещенной в Российской Федерации.

Суд удовлетворил заявление, сайт подлежит включению в специальный реестр Роскомнадзора и последующей блокировке, пишет ИА «Пенза-Пресс».

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