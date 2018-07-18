В Вадинском районе в пруду нашли тело мужчины

Как сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра, звонок на пульт дежурного поступил 17 июля в 9.10. Выяснилось, в пруду, который находится вблизи села Кармалейка, во время купания утонул мужчина.

Прибывшие на место происшествия водолазы нашли тело, подняли его со дна водоема, вытащили на берег и передали полицейским для дальнейшего разбирательства, пишет ИА «Пенза-Пресс».