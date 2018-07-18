18 июля 2018, 13:36Происшествия

В Вадинском районе в пруду нашли тело мужчины

В Вадинском районе Пензенской области в пруду утонул мужчина.

Как сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра, звонок на пульт дежурного поступил 17 июля в 9.10. Выяснилось, в пруду, который находится вблизи села Кармалейка, во время купания утонул мужчина.

Прибывшие на место происшествия водолазы нашли тело, подняли его со дна водоема, вытащили на берег и передали полицейским для дальнейшего разбирательства, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://pozhar.pnzreg.ru/news/2018/07/18/11485174

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