В Вадинском районе в пруду нашли тело мужчины

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18 июля 2018, 13:36Происшествия
В Вадинском районе Пензенской области в пруду утонул мужчина.
Как сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра, звонок на пульт дежурного поступил 17 июля в 9.10. Выяснилось, в пруду, который находится вблизи села Кармалейка, во время купания утонул мужчина.
Прибывшие на место происшествия водолазы нашли тело, подняли его со дна водоема, вытащили на берег и передали полицейским для дальнейшего разбирательства, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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