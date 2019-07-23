В Вадинском районе в ДТП погибла женщина

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23 июля 2019, 19:28Происшествия
В Вадинском районе Пензенской области произошло смертельное ДТП. Происшествие случилось на 26 километре автодороги «Вадинск-Земетчино».
По предварительным данным, водитель «Лады Ларгус», мужчина 1984 года рождения, не справился с управлением. Машина съехала в кювет и опрокинулась.
«В результате происшествия, водитель автомобиля «Лада Ларгус» получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение. Пассажир автомобиля «Лада Ларгус», женщина 1986 года рождения, от полученных телесных повреждений скончалась на месте», - прокомментировал заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Пензенской области Олег Барковский.
По данному факту проводится проверка. Сотрудники управления ГИБДД призывают водителей строго соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим, учитывать особенности и состояние автомобиля и дороги, интенсивность движения и погодные условия.
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