В Вадинском районе сгорела баня

Как сообщили в пресс-службе регионального управлении МЧС, в селе Рахмановка на улице Молодежной 30 января в 16.45 загорелась деревянная баня. Огонь полностью уничтожил отделку и все внутри строения. Наличие пострадавших в ведомстве не уточнили.

Тушили пожар восемь сотрудников МЧС с помощью одной спецмашины. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».