В Вадинском районе сгорела баня

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
31 января 2019, 16:07Происшествия
В Вадинском районе Пензенской области произошел пожар.
Как сообщили в пресс-службе регионального управлении МЧС, в селе Рахмановка на улице Молодежной 30 января в 16.45 загорелась деревянная баня. Огонь полностью уничтожил отделку и все внутри строения. Наличие пострадавших в ведомстве не уточнили.
Тушили пожар восемь сотрудников МЧС с помощью одной спецмашины. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
31 января 2019, 19:41В Пензе неоформленные домики с 1 марта признают самовольными строениями
31 января 2019, 19:36В Пензе прошла церемония вручения государственных и региональных наград
31 января 2019, 19:31В Пензе мать и сына задержали с партией наркотиков
31 января 2019, 19:28В Пензе с 1 февраля заработает телефон доверия наркологической помощи
31 января 2019, 19:19В школе Кузнецка прошел областной чемпионат по спортивному туризму
31 января 2019, 19:14В пензенском аграрном университете тестируют новую кормовую добавку
31 января 2019, 19:09Иномарку на улице Тепличной чуть не перемололи вместе со снегом
31 января 2019, 19:06Выплаты пензенским федеральным льготникам увеличатся на 4,3%