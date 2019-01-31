31 января 2019, 16:07Происшествия

В Вадинском районе сгорела баня

В Вадинском районе Пензенской области произошел пожар.

Как сообщили в пресс-службе регионального управлении МЧС, в селе Рахмановка на улице Молодежной 30 января в 16.45 загорелась деревянная баня. Огонь полностью уничтожил отделку и все внутри строения. Наличие пострадавших в ведомстве не уточнили.

Тушили пожар восемь сотрудников МЧС с помощью одной спецмашины. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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