10 мая 2018, 16:36Происшествия

В Вадинском районе опрокинулась легковушка, есть пострадавший

В Вадинском районе Пензенской области произошла авария.

По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, инцидент произошел в ночь на 10 мая. На 38 километре дороги «Земетчино-Кувак-Никольское» опрокинулся «ВАЗ-2110».

В результате ДТП есть пострадавший. О его состоянии в ведомстве не сообщили.

Ликвидировали последствия аварии три сотрудника МЧС с помощью одной спецмашины. По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/6888261/

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