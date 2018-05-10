В Вадинском районе опрокинулась легковушка, есть пострадавший

По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, инцидент произошел в ночь на 10 мая. На 38 километре дороги «Земетчино-Кувак-Никольское» опрокинулся «ВАЗ-2110».

В результате ДТП есть пострадавший. О его состоянии в ведомстве не сообщили.

Ликвидировали последствия аварии три сотрудника МЧС с помощью одной спецмашины. По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».