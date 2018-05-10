В Вадинском районе опрокинулась легковушка, есть пострадавший

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10 мая 2018, 16:36Происшествия
В Вадинском районе Пензенской области произошла авария.
По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, инцидент произошел в ночь на 10 мая. На 38 километре дороги «Земетчино-Кувак-Никольское» опрокинулся «ВАЗ-2110».
В результате ДТП есть пострадавший. О его состоянии в ведомстве не сообщили.
Ликвидировали последствия аварии три сотрудника МЧС с помощью одной спецмашины. По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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