В Вадинском районе опрокинулась иномарка

Сообщение об аварии поступило на пульт дежурного 28 декабря в 21.27. На 18-м километре дороги «Выборное-Вадинск» съехала в кювет и перевернулся автомобиль Volvo. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, в результате ДТП помощь медиков никому не потребовалась.

Ликвидировали последствия аварии три человека с помощью спецмашины. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».