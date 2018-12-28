29 декабря 2018, 09:32Происшествия

В Вадинском районе опрокинулась иномарка

В Вадинском районе Пензенской области произошло ДТП.

Сообщение об аварии поступило на пульт дежурного 28 декабря в 21.27. На 18-м километре дороги «Выборное-Вадинск» съехала в кювет и перевернулся автомобиль Volvo. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, в результате ДТП помощь медиков никому не потребовалась.

Ликвидировали последствия аварии три человека с помощью спецмашины. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7807504/

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