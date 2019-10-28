28 октября 2019, 16:20Общество

В Вадинском районе на мать завели дело из-за невыплаты алиментов

В Вадинском районе Пензенской области в отношении 22-летней женщины возбудили уголовное дело за неуплату алиментов.

Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, сельчанку лишили родительских прав, ребенка передали на воспитание приемной семье. Женщину обязали выплачивать алименты на его содержание – одну четвертую часть заработка – до тех пор, пока малышу не исполнится 18 лет.

Однако женщина не спешила отдавать деньги, за это суд назначил ей административное наказание – 70 часов обязательных работ. Но работать она не пошла и продолжала не платить алименты. Общая задолженность составила 60 тысяч рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».

В настоящее время уголовное дело в отношении сельчанки направили в суд. Ей может грозить до одного года лишения свободы.

Общество
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