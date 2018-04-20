В Вадинском районе машина без водителя насмерть сбила мужчину

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, трагедия произошла 19 апреля в 14.05 в селе Вадинск. Возле пруда автомобиль «УАЗ» без водителя покатился.

В результате машина сбила 57-летнего мужчину. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался от полученных травм.

По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».