В Вадинском районе легковушка слетела в кювет

По предварительным данным, 23 октября в 16.10 на 23 километре дороги «Кувак-Никольское - Вадинск - Земетчино» автомобиль «ВАЗ-2115», за рулем которого находился 53-летний мужчина, слетел в кювет и опрокинулся. Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, в результате аварии пострадал водитель. Его с травмами доставили в больницу.

По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».