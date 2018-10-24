24 октября 2018, 16:36Происшествия

В Вадинском районе легковушка слетела в кювет

В Вадинском районе Пензенской области произошла авария.

По предварительным данным, 23 октября в 16.10 на 23 километре дороги «Кувак-Никольское - Вадинск - Земетчино» автомобиль «ВАЗ-2115», за рулем которого находился 53-летний мужчина, слетел в кювет и опрокинулся. Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, в результате аварии пострадал водитель. Его с травмами доставили в больницу.

По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7608973/

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