В Вадинском районе директор заплатит 12000 за «неправильные» трудовые договоры

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20 октября 2017, 12:03Общество
В Вадинском районе Пензенской области сотрудники прокуратуры нашли нарушения трудового законодательства.
Сотрудники прокуратуры проверили одну из фирм розничной торговли Вадинского района.
«В трудовых договорах организации с работниками не были прописаны условия труда на рабочем месте. В одном из них отсутствовало условие об обязательном социальном страховании работника», - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По результатам проверки возбуждено дело об административном правонарушении. Государственная инспекция труда в Пензенской области оштрафовала директора фирмы на 12 000 рублей.
Руководителю внесли представление, которое находится на рассмотрении, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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