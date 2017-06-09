В Вадинске рядом со спящей матерью задохнулся малыш

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09 июня 2017, 17:35Происшествия
26-летнюю жительницу Вадинского района Пензенской области подозревают в причинении смерти по неосторожности.
Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Пензенской области, 7 июня женщина с трехмесячным сыном находилась в гостях у своих знакомых в селе Вадинск. Находясь в алкогольном опьянении, она положила ребенка рядом с собой на диван и уснула. В результате малыш задохнулся.
Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
Также сообщается, что в семье воспитываются еще трое малолетних детей, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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