31 января 2017, 13:34Происшествия В Вадинске мужчина задохнулся в своей машине 42-летний житель Вадинского района Пензенской области найден мертвым в своем гараже.

Как сообщает ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-служба регионального СУ СКР, тело мужчины нашли 29 января, он находился в машине, которая стояла в гараже.

«По предварительному заключению судебно-медицинского эксперта, смерть мужчины наступила в результате отравления выхлопными газами (отравление окисью углерода)», - отметили в управлении.

По данному факту организована доследственная проверка.

Происшествия

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