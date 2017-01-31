В Вадинске мужчина задохнулся в своей машине

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31 января 2017, 13:34Происшествия
42-летний житель Вадинского района Пензенской области найден мертвым в своем гараже.
Как сообщает ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-служба регионального СУ СКР, тело мужчины нашли 29 января, он находился в машине, которая стояла в гараже.
«По предварительному заключению судебно-медицинского эксперта, смерть мужчины наступила в результате отравления выхлопными газами (отравление окисью углерода)», - отметили в управлении.
По данному факту организована доследственная проверка.
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