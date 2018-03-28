В Успенском соборе Пензы пройдет панихида по погибшим в Кемерово

28 марта, в день национального траура по погибшим при пожаре в Кемерово, пензенцы могут почтить их память в Успенском кафедральном соборе.

Как рассказал ключарь собора отец Виктор, панихида состоится в 19.30. Будет установлен небольшой мемориал, куда пензенцы смогут принести свечи и цветы.

Напомним, страшная трагедия случилась 25 марта в городе Кемерово. Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» унес жизни 64 человек, большинство из них – дети, пишет ИА «Пенза-Пресс».