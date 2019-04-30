30 апреля 2019, 12:36Криминал

В управлении градостроительства Пензы - задержание

В Пензе задержали сотрудника управления градостроительства и архитектуры горадминистрации.

Информация об аресте появилась в одном из местных СМИ утром 30 апреля. Достоверный источник в мэрии подтвердил ИА «Пенза-Пресс», что задержание действительно было произведено.

«Это сотрудник управления градостроительства и архитектуры. И, насколько я знаю, с ним контракт уже был на тот момент расторгнут», - отметил источник.

О причинах и сроках задержания не сообщается. Официальной информации от следственных органов на момент публикации нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал
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