В управлении градостроительства Пензы - задержание

Информация об аресте появилась в одном из местных СМИ утром 30 апреля. Достоверный источник в мэрии подтвердил ИА «Пенза-Пресс», что задержание действительно было произведено.

«Это сотрудник управления градостроительства и архитектуры. И, насколько я знаю, с ним контракт уже был на тот момент расторгнут», - отметил источник.

О причинах и сроках задержания не сообщается. Официальной информации от следственных органов на момент публикации нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».