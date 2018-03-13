В УМВД прокомментировали смерть мужчины во дворе дома на ул. Карпинского

В Пензе установили личность мужчины, найденного мертвым во дворе дома на улице Карпинского.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, информация о том, что возле дома №23 по улице Карпинского обнаружили труп мужчины, поступила в отдел полиции в 7.09.

Погибшим оказался житель Пензы 1964 года рождения. По предварительным данным, мужчина умер из-за проблем со здоровьем, пишет ИА «Пенза-Пресс».