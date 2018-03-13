В УМВД прокомментировали смерть мужчины во дворе дома на ул. Карпинского

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13 марта 2018, 13:04Происшествия
В Пензе установили личность мужчины, найденного мертвым во дворе дома на улице Карпинского.
Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, информация о том, что возле дома №23 по улице Карпинского обнаружили труп мужчины, поступила в отдел полиции в 7.09.
Погибшим оказался житель Пензы 1964 года рождения. По предварительным данным, мужчина умер из-за проблем со здоровьем, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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