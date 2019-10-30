В Ульяновке завершат «замороженное» строительство школы

Здание местной школы строилось поэтапно. Первый блок, где размещается начальная школа, сдали эксплуатацию в 1997 году. В 2004-м введен второй блок. В нем располагаются специализированные кабинеты и учебные мастерские, сообщили в пресс-центре облправительства.

Третий блок, в котором по проекту должны быть расположены спортивный и актовый залы, библиотека, пищеблок и школьная столовая, находится в стадии незавершенного строительства.

«Школу необходимо достроить, чтобы дети имели возможность учиться в шаговой доступности от дома», - сказал Иван Белозерцев.

Губернатор поручил ответственным лицам актуализировать проектно-сметную документацию и изыскать средства на это, пишет ИА «Пенза-Пресс».