В Ухтинке легковушка сбила пешехода

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, инцидент произошел 25 апреля в 20.29 в селе Ухтинка. На улице Строительной автомобиль Lada Priora сбил пешехода. О состоянии пострадавшего в ведомстве не сообщили.

Ликвидировали последствия ДТП три сотрудника МЧС с помощью одной спецмашины. По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».