В Ухтинке легковушка сбила пешехода

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26 апреля 2018, 12:04Происшествия
В Бессоновском районе Пензенской области произошла авария.
Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, инцидент произошел 25 апреля в 20.29 в селе Ухтинка. На улице Строительной автомобиль Lada Priora сбил пешехода. О состоянии пострадавшего в ведомстве не сообщили.
Ликвидировали последствия ДТП три сотрудника МЧС с помощью одной спецмашины. По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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