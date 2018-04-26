26 апреля 2018, 12:04Происшествия

В Ухтинке легковушка сбила пешехода

В Бессоновском районе Пензенской области произошла авария.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, инцидент произошел 25 апреля в 20.29 в селе Ухтинка. На улице Строительной автомобиль Lada Priora сбил пешехода. О состоянии пострадавшего в ведомстве не сообщили.

Ликвидировали последствия ДТП три сотрудника МЧС с помощью одной спецмашины. По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/6814673/

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