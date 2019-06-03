В Ухтинке 37-летний мужчина угнал автомобиль

Владелец авто припарковав машину во дворе частного домовладения, отправился по своим делам. При этом двери автомобиля он не запер, а ключ оставил в замке зажигания. Этим и воспользовался преступник - ранее судимый мужчина 1982 года рождения. Злоумышленник планировал позже продать машину, спрятав ее на даче. При этом с автомобиля он снял колеса, аккумулятор и магнитолу.

«Задержанный полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, а также пояснил, что ранее работал в данном населенном пункте и производил ремонтные работы, хорошо знал расположение надворных построек на территории данного домовладения и комбинацию кодового замка на входной двери», - рассказал следователь следственного отдела УМВД России по Бессоновскому району Андрей Рузанов.



Сотрудники полиции установили, что это не единственное преступление задержанного. В марте он уже совершил серию краж. С территории этого же домовладения и села Чертково он украл электроинструменты. Сейчас преступник заключен под стражу.