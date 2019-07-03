В УФАС пока не нашли сговора перевозчиков Пензы

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03 июля 2019, 14:36Общество
В УФАС по Пензенской области озвучили предварительные итоги проверки обоснованности заявления о повышении стоимости проезда.
«В администрации Пензы предполагают, что имеется сговор между перевозчиками, по этой информации мы пока сговор не усмотрели, возникла необходимость запроса, в настоящий момент он направлен и в администрацию, и перевозчикам», — отметила в эфире «Радио России» глава пензенского УФАС Елена Демидова.
Напомним, в конце июня в маршрутках стали появляться объявления, в которых перевозчики предупреждали горожан о повышении стоимости проезда с начала июля. Сообщается, что он будет дифференцированным и, в том числе - зависеть от времени суток: цена билета после 21 часа будет превышать 30 рублей. Традиционно, перевозчики называют причиной подорожания рост цен на бензин, увеличение НДС, инфляцию и др.
С призывом не допустить рост стоимости проезда выступил губернатор Иван Белозерцев.
«Необходимо оценить экономическую обоснованность предлагаемого компаниями-перевозчиками тарифа. Если существует разница между экономически обоснованным тарифом и существующей ценой на проезд, администрация Пензы должна рассмотреть возможность ее компенсации», — подчеркнул он.
Мэр Виктор Кувайцев, в свою очередь, сообщил журналистам, что администрация города направилась запросы в УФАС и прокуратуру, чтобы проверить законность повышения платы, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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