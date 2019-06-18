В учреждениях допобразования Пензы недостаточно мест

В областном центре не хватает мест в учреждениях дополнительного образования. Об этой проблеме зашла речь на еженедельной планерке в администрации Пензы. По мнению специалистов, ее можно решить, проведя в некоторых учреждениях культуры и образования ремонт или передав им неиспользуемые здания, ранее принадлежавшие училищам.

У школьников давно наступили летние каникулы, но многие из них продолжают посещать учебные учреждения. Кто-то ходит в лагерь, другие - в кружки. Последние пользуются особой популярностью у подрастающего поколения. Именно поэтому в городе не хватает мест для размещения всех желающих развивать свои таланты по различным направлениям. Проблема, по словам специалистов, заключается не только в отсутствии свободных помещений, но и в техническом состоянии учреждений, на базе которых существуют кружки. В некоторых ни разу не делали ремонт.

«Готовим проектную документацию по центру хореографического искусства, которое уже более 50 лет не ремонтировалось. Мы частично сделали крышу, потому что было уже невозможно. Первая музыкальная школа - там сложнее дела и процесс идет медленнее, потому что она является памятником», - сказала начальник управления культуры Пензы Вера Фейгина.

Куда тяжелее ситуация складывается со зданием, в котором несколько десятилетий размещается детская музыкальная школа №2, расположенная на улице Ленина. За 74 года помещения капитально не ремонтировали, осыпается штукатурка, разрушается фасад. Приступить к реконструкции учреждения в кратчайшие сроки рекомендовал глава городской администрации Пензы Виктор Кувайцев. Причем подходить к решению вопроса, по его словам, необходимо комплексно.

«Было принято решение, что мы не пойдем путем прошлых лет, когда мы готовы были сделать тропинку, скамеечку, или отремонтировать, побелить, покрасить фасад, мы договорились о том, что это будет полноценная проектно-сметная документация, в которой будет отражен ремонт не только самого здания, но и территории», - рассказал он.

Помимо музыкальной школы №2, к масштабному обновлению готовятся здания школы №46, гимназии №6, лицея №55, детского сада №101 и гимназии «САН». В список объектов для реконструкции попало здание концертного зала «Октябрь».