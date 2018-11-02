В училище олимпийского резерва Пензы вновь заработал открытый бассейн

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02 ноября 2018, 19:06Спорт
Тех, кто любит контраст зимнего мороза и теплой воды ждут в училище олимпийского резерва. Там вновь заработал открытый плавательный бассейн. На его ремонт из бюджета Пензенской области было выделено около трех миллионов рублей.
Несмотря на то, что в Пензе установилась прохладная погода, желающие поплавать в обновленном открытом бассейне училища олимпийского резерва уже есть с 8 утра. Его закрыли на ремонт в конце сентября. Внешних изменений посетители не увидят. Однако, по словам сотрудников училища, было сделано многое для улучшения качества воды.
«Полностью заменили дозирующее оборудование, а также приборы, отвечающие за циркуляцию и фильтрацию вод», - рассказал заведующий плавательным бассейном училища олимпийского резерва Сергей Харитоненко.
В числе первых качество воды оценили пензенские триатлонисты. Сборная пензенской области начала тренировку в открытом бассейне в 8 утра. По словам спортсменов, там им намного приятнее, чем в закрытом бассейне, ведь на свежем осеннем воздухе легко дышится. Кроме того, разность температур очень полезна для организма.
«Это давно учеными доказано. Ребята, помимо тренировочного процесса, получают оздоровительный эффект», - сказал старший тренер сборной Пензенской области по триатлону Сергей Яценко.
Как отмечают сотрудники бассейна, по выходным туда приходит более 300 человек. Открытый плавательный бассейн училища олимпийского резерва работает с 8 утра до 10 вечера.
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