В училище олимпийского резерва Пензы вновь заработал открытый бассейн

Тех, кто любит контраст зимнего мороза и теплой воды ждут в училище олимпийского резерва. Там вновь заработал открытый плавательный бассейн. На его ремонт из бюджета Пензенской области было выделено около трех миллионов рублей.

Несмотря на то, что в Пензе установилась прохладная погода, желающие поплавать в обновленном открытом бассейне училища олимпийского резерва уже есть с 8 утра. Его закрыли на ремонт в конце сентября. Внешних изменений посетители не увидят. Однако, по словам сотрудников училища, было сделано многое для улучшения качества воды.

«Полностью заменили дозирующее оборудование, а также приборы, отвечающие за циркуляцию и фильтрацию вод», - рассказал заведующий плавательным бассейном училища олимпийского резерва Сергей Харитоненко.

В числе первых качество воды оценили пензенские триатлонисты. Сборная пензенской области начала тренировку в открытом бассейне в 8 утра. По словам спортсменов, там им намного приятнее, чем в закрытом бассейне, ведь на свежем осеннем воздухе легко дышится. Кроме того, разность температур очень полезна для организма.

«Это давно учеными доказано. Ребята, помимо тренировочного процесса, получают оздоровительный эффект», - сказал старший тренер сборной Пензенской области по триатлону Сергей Яценко.

Как отмечают сотрудники бассейна, по выходным туда приходит более 300 человек. Открытый плавательный бассейн училища олимпийского резерва работает с 8 утра до 10 вечера.