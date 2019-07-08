В турнире «Кузнецкий» рубеж» приняли участие около 70 спортсменов

В городе Кузнецке Пензенской области на мотодроме «Сухановский» во второй раз прошел мотофестиваль «Кузнецкий рубеж». За победу в турнире боролись около 70 спортсменов.

Преодолеть пять кругов сухановской трассы быстрее остальных - только половина успеха. Чтобы оказаться в числе лучших, участникам мотофестиваля было необходимо поразить мишень из пневматической винтовки.

«Пусть ваш мощный двухколесный друг дарит вам море ощущений, свободу передвижения и наполняет сердце адреналином», - пожелал заместитель главы администрации Кузнецка Рашид Шабакаев.

На старт в общей сложности вышло около 70 участников. Соревновательную программу открыли самые юные спортсмены.

«Всю неделю тренировался.. Мне кажется, ничего сложного нет. Тем более, когда предварительно готовишься», - рассказал участник мотофестиваля Дмитрий Реваев.

«В мотокроссе принимают участие сильные духом люди. Мне кажется, не каждый сможет сесть на мотоцикл и по-максимуму выложиться на треке. Так что желаю всем удачи», - сказал участник мотофестиваля Константин Артамонов.

Самые массовые заезды состоялись в классе «Любители». Посоревноваться в нем имели возможность как обладатели спортивных байков, так и обычных мотоциклов, но правила - едины для всех.

«Участники едут пять кругов и два раза заезжают на стрельбище. Там у них будет по три патрона, стреляют по мишеням. Потом все будет подсчитываться. За промах начисляются штрафные очки», - сказал главный судья соревнований Валерий Шумилин.

В 2019 году, помимо захватывающего зрелища, организаторы «Кузнецкого рубежа» подготовили насыщенную шоу-программу. Гости мотофестиваля смогли поучаствовать в состязаниях по народному жиму, посетить выставку техники, насладиться концертной программой и экстремальным шоу.