06 апреля 2017, 17:04Общество В тренажерных залах Пензы появятся плакаты про вред анаболиков В пензенском училище олимпийского резерва 6 апреля обсудили ситуацию с распространением в местных тренажерных залах и фитнес-центрах запрещенных препаратов.

О том, какая ответственность грозит тем, кто занимается их продажей, и насколько проблема актуальна в Пензенской области, рассказал начальник управления по контролю за наркооборотом регионального УМВД Алексей Стяжков, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«Распространению анаболических стероидов способствует широкая реклама в интернете, а также факты их незаконного распространения отдельными представителями тренерского состава и фитнес-инструкторами. Данные случаи фиксируются по всей России, они есть и в Пензенской области. Только за последний год нами выявлено 15 преступлений, связанных со сбытом анаболических стероидов, за который предусмотрено наказание – до восьми лет лишения свободы, согласно ст. 234 УК РФ. За организацию контрабанды данных препаратов грозит до 12 лет лишения свободы», - сообщил он.

По его словам, в ноябре 2016 года в Уголовном кодексе РФ появились две новые статьи – 230.1 и 230.2, касающиеся использования допинга в профессиональном спорте.

«Уголовная ответственность предусмотрена за использование тренерами в отношении спортсмена субстанций, запрещенных для использования, вне зависимости от его согласия. Минимальное наказание – штраф до 1 млн рублей. Более суровое наказание – лишение свободы до трех лет. Такая санкция грозит специалисту, если его действия повлекли по неосторожности смерть спортсмена или иные тяжкие последствия.

Новым составом преступления стало склонение спортсмена к использованию запрещенных препаратов. Такое общественно опасное деяние наказывается штрафом в размере до 300 тыс. рублей. В рамках новой статьи наказание увеличивается при наличии отягчающих обстоятельств. В частности, это касается случаев, когда деяние совершено группой лиц либо по предварительному сговору, в отношении несовершеннолетнего либо двух и более спортсменов, а также с применением шантажа, насилия либо угрозы их применения. Максимально возможное наказание – лишение свободы на срок до года», - пояснил начальник управления.

Еще более суровые наказания предусмотрены для специалистов, действия которых повлекли по неосторожности смерть спортсмена или иные тяжкие последствия. Им грозит лишение свободы сроком до трех лет.

Помимо уголовных наказаний, антидопинговым законодательством также установлены меры административного воздействия – до трех лет дисквалификации.

«Применение допинговых технологий в спорте, особенно среди лиц, посещающих тренажерные залы, вызывает серьезную обеспокоенность у губернатора Пензенской области, тем более что в регионе перехвачены крупные партии анаболических стероидов, установлены факты участия известных спортсменов в сбыте анаболиков. Буквально две недели назад на антинаркотической комиссии под председательством губернатора был рассмотрен вопрос нелегального распространения анаболических стероидов среди населения, по итогам которого профильным ведомствам даны поручения, в том числе – правоохранительного характера», - отметил Алексей Стяжков.

Он добавил, что ведомство понимает: только силовыми методами добиться искоренения запрещенных технологий в спорте невозможно, необходима профилактическая работа с населением.

«Принято решение о разработке информационных плакатов и размещении их в тренажерных залах. Запланирован ряд профилактических мероприятий во взаимодействии с крупными фитнес-центрами Пензенской области», - пояснил глава управления.

Он также отметил, что на постоянном контроле находятся объекты, где реализуются продукты спортивного питания.

«Проверки показывают, что попытки организации сбыта стероидов на территории региона продолжаются. Сейчас нами отрабатывается оперативная информация в отношении ряда лиц, по результатам которой, думаю, через несколько месяцев будет принято соответствующее решение», - заявил Алексей Стяжков.

В завершении своего доклада он обратился к собравшимся с просьбой обо всех фактах незаконного оборота сообщать по телефону доверия - 59-10-10.

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