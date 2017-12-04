В трех районах Пензенской области восстанавливают энергоснабжение

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04 декабря 2017, 19:52Общество
4 декабря все силы главного управления МЧС России по Пензенской области и ресурсоснабжающих организаций брошены на ликвидацию последствий непогоды. Напомним, 3 декабря ледяной дождь оставил без света более 4000 жителей Земетчинского, Вадинского и Башмаковского районов.
В большинстве муниципальных образований электроснабжение удалось восстановить. По информации на 15.00 неподключенными остаются 704 дома в которых проживают около 1400 человек. Аварийные работы продолжаются в 14 населенных пунктах.
«На месте происшествия продолжают работу 25 аварийных бригад электриков «Пенза энерго» в количестве 150 человек, 50 единиц техники. От главного управления МЧС России по Пензенской области работают две оперативные группы. В Главном управлении МЧС России по Пензенской области работает оперативный штаб», - сообщил начальник ГУ МЧС России по Пензенской области Сергей Козлов.
Специалисты обращаются к жителям региона: во избежание трагических последствий при обнаружении поврежденного энергооборудования, не приближайтесь к оборванным проводам или поваленным опорам на расстояние ближе 10 метров. Объекты могут находиться под напряжением.
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