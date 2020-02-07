В трех пензенских школах стартовал чемпионат по финансовой грамотности

Как взять кредит, распорядиться наличными средствами и пользоваться банковскими картами - вопросы, ответы на которые знают участники муниципального этапа первого всероссийского чемпионата по финансовой грамотности среди школьников. Он проходит (6+) на трех площадках - в Сердобске, Кузнецке и Пензе.

Ребята-участники могут с легкостью рассказать о том, что такое подушка финансовой безопасности, как накопить средства и как хранить деньги. О наличных и безналичных расчетах школьники знали и до муниципального этапа первого всероссийского чемпионата по финансовой грамотности, однако о преимуществах каждого мало кто задумывался. Чтобы подготовиться к соревнованию, старшеклассники штудировали экономическую литературу и разбирали на уроках конкретные примеры.

«Есть коммуникативные бои и экономические задачи. Вторые показались нам более сложными. Они были связаны с налогами и процентами», - рассказала ученица средней школы №58 Пензы Ирина Романова.

Финансовые бои на чемпионате - это примеры жизненных ситуаций, в которые ученикам, кажется, еще рано вникать, но организаторы считают иначе: чем раньше школьники постигнут финансовую грамоту, тем проще им будет во взрослой жизни решить типичные проблемы, связанные с накоплением средств, оформлением кредитов и необходимой документации.

«У нас в команде - девять человек. Она состоит из ребят, которые находятся в основе, и тех, кто на подхвате. Первое время, конечно, было сложно организоваться, но мы быстро нашли общий язык», - сказала ученица финансово-экономического лицея №29 Пензы Елизавета Безбородова.

В состязаниях муниципального уровня принимают участие 30 команд - по десять на каждой из площадок в Пензе, Сердобске и Кузнецке. Несмотря на то, что всероссийский чемпионат по финансовой грамотности проводится впервые, старшеклассникам не будет поблажек: по правилам игры, им запрещено пользоваться справочниками и телефонами.

«Если решавший задачу не смог ответить на представленные ему вопросы команды оппонента, то баллы отнимаются, так что можно решить задачу, получить очки, а потом потерять их», - объяснила главный судья чемпионата по грамотности Мария Савинкина.

В региональный этап от Пензы, Кузнецка и Сердобска пройдут по одной команде. Лучшая будет выбрана в апреле. Она представит регион в финале чемпионат по финансовой грамотности (6+), который в конце лета пройдет в Туапсе во всероссийском детском центре «Орленок».