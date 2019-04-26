В ТОСЭР «Заречный» появится первый резидент

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26 апреля 2019, 15:34Бизнесновости
29 апреля на территории опережающего развития (ТОСЭР) «Заречный» в Пензенской области появится первый резидент.
Как сообщает пресс-центр облправительства, им станет компания «Атоммаш». Она уже получила государственную регистрацию на территории ТОСЭР. Резидент реализует проект по созданию производства запчастей для железнодорожных тепловозов, востребованных не только на территории бывшего СССР, но и в восточной Европе и Корее. Предполагается освоить 3,8 тыс. кв. м производственных площадей, создать 100 рабочих мест. Объем инвестиций составит около 120 млн рублей.
В производстве будет задействовано современное технологическое оборудование. На счету команды проекта - три международных патента в сфере использования уникальных технологичных материалов и методов сварки.
Стать резидентами ТОСЭР «Заречный» планируют еще три инвестора, сейчас они разрабатывают бизнес-проекты. Среди них - предприятия, специализирующиеся на производстве материалов из полимерного целлюлозного сырья вторичной переработки, стройматериалов и расходных материалов для сварки. В планах - создать более 200 новых рабочих мест и вложить 1,5 млрд рублей инвестиций, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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